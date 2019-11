Die Fans des Rekordmeisters dürfen sich freuen: Mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gibt es die Bayern zum zweiten Mal in dieser Woche im Free-TV!

Noch dazu ist die Frankfurter Eintracht ein Lieblingsgegner der Münchner. Im letzten Spiel 2018/2019 machten die Bayern durch ein 5:1 gegen die SGE die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge klar. Frankfurt wurde nur dank des 4:2-Erfolgs von Erzrivale Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim noch in die Europa-League-Qualifikation gehievt. Seit 16 Partien sind die Frankfurter in der Liga sieglos gegen den FC Bayern München, der 2013 mit einem 1:0 in der Commerzbank Arena vorzeitig Deutscher Meister wurde. Mehr sieglose Partien in Folge hat der hessische Bundesligist gegen keinen anderen Gegner aufzuweisen. Denn selbst der klubinterne Negativ-Rekord von 17 sieglosen Spielen in Folge gegen den gleichen Kontrahenten datiert aus den Jahren 1983 bis 1991, ebenfalls gegen den FC Bayern.

Ebenfalls kein Bayern-Spezialist ist Frankfurts Leistungsträger Filip Kostic. Der serbische Nationalspieler verlor mit dem VfB Stuttgart, dem HSV und Frankfurt alle zehn bisherigen Spiele gegen die Münchner... dabei glückt ihm kein einziges Tor. Die Unruhe im Umfeld der Bayern nach dem glücklichen 2:1-Pokalerfolg beim Zweitligisten VfL Bochum könnte ein Vorteil für die Frankfurter sein. Besonders pikant: Bayern-Trainer Niko Kovac (48), von 2016 bis 2018 Trainer am Frankfurter Stadtwald, lobte in der Pressekonferenz zum Spiel die Eintracht-Fans und ihre Choreografien. Am Donnerstag relativierte Kovac seine Aussage, stellte aber klar: ,,Ich habe nichts Verwerfliches gesagt." Das Kicker-Sportmagazin schreibt am Donnerstag über interne Kritik an Niko Kovac, der 2018 mit Frankfurt und 2019 mit den Bayern Pokalsieger wurde. ,,Das Team registriert Kovacs öffentliche Auftritte ganz genau". Vielleicht ist das ein Problem beim FC Bayern, denn Kovacs Aussage, wonach Thomas Müller ,,bei Not am Mann seine Einsatzminuten" bekommt, sorgen immer wieder für unnötige Nebenkriegsschauplätze.

Ganz anders die Eintracht. Die Frankfurter bleiben nach dem 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli am Mittwochabend in allen drei Wettbewerben in der Spur und setzen vor allem auf Daichi Kamada bei Standardsituationen. ,,Er schießt die Standards mit einer guten Schärfe und Technik und ist somit eine Waffe für uns", lobte SGE-Coach Adi Hütter (49) den Japaner. Bei den Bayern macht Robert Lewandowski (31) sein 300. Bundesligaspiel, Thomas Müller könnte zu seinem 500. Pflichtspieleinsatz kommen. ,,Wir haben mit Frankfurt gute Spiele gegen die Bayern gemacht", sagt der nun in Australien tätige Ex-SGE-Stürmer Alexander ,,Fußballgott" Meier (36) in einem Interview, ,,wenn die Eintracht 100 Prozent gibt, ist in dieser Partie wirklich alles möglich."

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im TV?

Das ZDF überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München am Samstag live Dienstag live im Free-TV. Reporter ist Oliver Schmidt. Moderation in Frankfurt: Kathrin Müller-Hohenstein. Experte: Dietmar Hamann. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie ebenfalls live, aber nicht wie gewohnt exklusiv. Reporter ist Oliver Schmidt, Konferenz-Redakteur: Wolff Fuß.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja, Das ZDF zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München am Samstag auch im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Live-Ticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

