,,Bestandene Prüfungen" bescheinigt das Kicker-Sportmagazin den Frankfurtern am Freitag nach ihrem gelungenen 1:0 (1:0)-Auswärtsauftritt bei Vitoria Guimaraes am Donnerstag in der Europa League. Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) bringt schon die nächste Herausforderung für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter.

Die Bremer sind der Rekord-Gegner der Eintracht. Gegen keinen anderen Verein feierten die Hessen mehr Siege (42) als gegen die Norddeutschen. Nur gegen Werder spielte die Frankfurter Eintracht 32-mal zu Null. Im vergangenen Jahr musste man vor heimischer Kulisse allerdings ein 1:2 in der Nachspielzeit hinnehmen. Milot Rashica traf per Freistoß für die Bremer, die nach dem 2:2 am vergangenen Samstag beim BVB erneut auswärts ran müssen. Für Werder-Coach Florian Kohfeldt steht fest: ,,Die Personalsituation hat bei uns einen großen Zusammenhalt bewirkt, der im Verlauf der Saison ein Riesen-Mehrwert für uns sein kann." Einer, der in Bremen den Laden zusammenhält, ist der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Profi Nuri Sahin (31). ,,Wenn es in dieser Saison bisher etwas durchweg Positives gibt", sinniert Kohfeldt, ,,dann ist es Nuri Sahin. Er ist der Denker und Lenker."

,,Der Sieg in Guimaraes und das Spiel von Keeper Rönnow machen Frankfurt Hoffnung", heißt es am Freitag im Kicker-Sportmagazin zur Leistung der Eintracht in Portugal. In der Tat konnte der bislang wenig überzeugende dänische Torhüter Frederik Rönnow den bis Vorrundenende ausfallenden Stammkeeper Kevin Trapp endlich adäquat ersetzen. Zudem wahrten die Adler mit dem 1:0-Erfolg ihre Chancen auf die Zwischenrunde. ,,Die Eintracht hat nach dem Sieg in Guimaraes gute Möglichkeiten, weiterzukommen", glaubt der frühere Eintracht-Boss Heribert Bruchhagen, ,,alles andere wäre auch sehr schade, denn kein Verein hat den deutschen Fußball in der Europa League so gut vertreten wie Frankfurt - auch schon zu meiner Zeit." Damit das so bleibt, setzt Adi Hütter auf Sieg und auf den Bremen-Schreck Bas Dost (30). Der niederländische Stürmer der Frankfurter hat in allen seinen bisherigen vier Spielen gegen Werder Bremen mindestens ein Mal getroffen. Der letzte Spieler, der das toppte, und in seinen ersten fünf Partien gegen einen einzelnen Gegner immer traf, war Bayern-Legende Arjen Robben, ebenfalls gegen Werder.