Champions League, Europa, Abstieg, Aufstieg: Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Die ersten Entscheidungen in der Bundesliga sind seit vergangenem Spieltag in trockenen Tüchern. Neben der Meisterschaft für den FC Bayern ist auch der Abstieg des SC Paderborn inzwischen besiegelt. Ebenfalls klar ist, dass Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld nach elfjähriger Abstinenz in die Bundesliga zurückkehrt. Zahlreiche Entscheidungen sind an den beiden noch ausstehenden Spieltagen jedoch noch offen. Der 33. Spieltag, an dem alle neun Partien am Samstag zeitgleich um 15.30 Uhr ausgetragen werden, könnte dafür sorgen, dass es weiteres Spruchreifes geben wird. Der SPORTBUZZER gibt den Überblick.

Champions League

Neben dem Meister aus München hat auch der Tabellenzweite Borussia Dortmund seine Teilnahme an der Königsklasse schon sicher. Dahinter konkurrieren drei Teams um die weiteren zwei Plätze. RB Leipzig steht als Dritter mit drei Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten aus Leverkusen als nächster Klub vor der Champions-League-Qualifikation. Gewinnen die Leipziger gegen den BVB, sind sie auch im kommenden Jahr in der Königsklasse dabei. Im Falle eines Unentschiedens hängt alles von den Ergebnissen des Vierten Leverkusen (bei Hertha BSC) und des Fünften Borussia Mönchengladbach (beim SC Paderborn) ab. Sollte Gladbach nicht gewinnen oder Leverkusen verlieren, reicht Leipzig der Punkt. Auch Leverkusen könnte schon am Wochenende jubeln: Sollte Gladbach verlieren und Bayer gewinnen, wäre auch diese Entscheidung am Samstag gefallen.