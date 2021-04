Schalke-Abstieg und Co. - Diese Entscheidungen können am 30. Bundesliga-Spieltag fallen

Der 20. April 2021 könnte in die Bundesliga-Geschichte eingehen. Der Grund: Dem FC Schalke 04 droht nach 1981, 1983 und 1988 der vierte Abstieg aus der Beletage des Fußballs. Um diese Entscheidung hinauszuzögern, denn viel mehr dürfte aus königsblauer Sicht mit Blick auf aktuell 13 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16 kaum möglich sein, braucht es am Dienstagabend einen Auswärtssieg beim Tabellen-15. Arminia Bielefeld (20.30 Uhr/Sky). Anzeige

Ein Unentschieden könnte das Wunder auf den Klassenerhalt zumindest in der Theorie aufrechterhalten. Die "Knappen" hätten in diesem Fall zwölf Punkte Rückstand auf Hertha BSC bei vier respektive fünf verbleibenden Partien. Die Berliner können das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen den SC Freiburg nicht bestreiten, da sich das Team coronabedingt in Quarantäne befindet. So oder so: Mit einer Tordifferenz von aktuell -57 entbehren Schalker Rechenspiele mit Blick auf einen möglichen Punktegleichstand am Ende der Saison jeglicher Grundlage. Bei einer Niederlage in Bielefeld wäre das Grammozis-Team definitiv abgestiegen.

So könnte RB Leipzig am 30. Spieltag das Ticket für die Champions League lösen

Auf eine erfreulichere Entscheidung steuert hingegen RB Leipzig zu. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann könnte mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Köln am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) den Einzug in die Champions League unter Dach und Fach bringen - und zwar zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt vierten Mal in fünf Jahren Bundesliga.