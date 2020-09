Der Meister noch ohne Niederlage: Die Bundesliga-Eröffnungsspiele seit 2002 im Überblick

Mit der Partie des amtierenden deutschen Meisters FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 startet die Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr, ZDF und DAZN) in ihre 58. Saison. Seit 2002 hat es Tradition, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Titelverteidiger stets am Freitag mit einem Heimspiel die neue Saison eröffnen lässt. Der SPORT BUZZER nimmt die Auftaktspiele, die seitdem stattgefunden haben, unter die Lupe.

Erstes Auftaktspiel 2002: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC

Es überrascht kaum, dass Rekordmeister Bayern seit der Einführung des Eröffnungsspiels am häufigsten ein solches bestritten hat. Achtmal in Folge holten die Münchener zuletzt den Titel, gegen Schalke bestreitet der FCB schon zum 13. Mal die Auftaktpartie. Nachdem zu Beginn der Spielzeit 2002/2003 noch Borussia Dortmund gegen Hertha BSC eröffnete, war ein Jahr später erstmals der FC Bayern an der Reihe. Auffällig: In den bislang 18 Begegnungen des Meisters am ersten Spieltag am Freitagabend gewann noch nie der vermeintliche Außenseiter. 14 Erfolgen des Titelträgers stehen vier Unentschieden gegenüber.