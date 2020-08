Bundesliga-Eröffnungsspiel unsicher: Darum könnte das Bayern-Spiel verschoben werden

Der Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/2021 wurde am Freitagmittag veröffentlicht. Allerdings steht noch nicht ganz fest, ob tatsächlich der FC Bayern gegen den FC Schalke die Saison eröffnet . Das gab die Deutsche Fußball-Liga bekannt. Eigentlich ist geplant, dass der Rekordmeister gegen den Ruhrpott-Verein am 18. September die Saison eröffnet. Doch es könnte auch anders kommen.

Auch in der neuen Bundesliga-Saison kommt es zu einigen Top-Duellen. Der SPORTBUZZER zeigt, in welchem Zeitraum sie stattfinden. Die DFL hat die Ansetzungen (bis auf das Eröffnungsspiel und die letzten beiden Spieltage) noch nicht auf den Tag genau terminiert. ©

Das Viertelfinale steigt vom 12. bis zum 15. August in Lissabon. Die zeitgenaue Ansetzung erfolgt im Nachgang der Auslosung. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die UEFA den sonst üblichen Modus geändert. Alle Partien ab dem Viertelfinale werden in Turnierform an einem Ort ausgetragen. Den Zuschlag erhielt die portugiesische Hauptstadt. Am 18. und 19. August werden die Halbfinals ausgetragen - das Finale steigt am 23. August. Alle Partien finden ohne Fans als Geisterspiele statt.