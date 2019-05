Sechs-Kampf um Europa-Plätze: So stehen die Chancen für Frankfurt, Leverkusen und Co.

Vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga elektrisiert nicht nur die Entscheidung im Titelkampf, sondern auch der Kampf um die europäischen Ränge. Sechs Teams sind noch in der Verlosung, ein Krimi bahnt sich an. Während Platz vier zur Teilnahme an der Champions League reicht, müssen die Mannschaften auf den Plätzen fünf und sechs mit der Europa League vorliebnehmen, der Siebte muss in die Qualifikation.

Der SPORTBUZZER prüft, welcher Klub die besten Chancen auf ein Europa-Ticket hat.