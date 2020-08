Söder macht Bundesliga Hoffnung: Teilrückkehr von Zuschauern "vor Weihnachten" möglich

Wer zum Saisonstart der Bundesliga am 18. September auf eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien gehofft hatte, wurde am Donnerstag enttäuscht. Bei einer Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder wurde beschlossen, dass bis mindestens Ende Oktober weiter keine Sportveranstaltungen mit Zuschauern möglich sein werden. Über diesen Termin hinaus soll eine Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen klären.