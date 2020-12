Auf der Suche nach einem Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Die verrücktesten Bundesliga-Artikel

Noch immer nicht fündig geworden, wie man Freunde, Familie oder Verwandte zu Weihnachten beschenken kann? Der SPORT BUZZER präsentiert ein paar ausgewählte Last-Minute-Geschenkideen, die in den Online-Fanshops der Bundesliga-Klubs angeboten werden. Dort findet sich neben Trikots, Bettwäsche und Fanschals so einiger Krimskrams - von Fahrradklingeln bis zu Technik-Gadgets wie einer Verkleidung für die Playstation oder die Xbox.

"Jumpsuit Schicko Bello" - der Name ist Programm

Im BVB-Fanshop findet sich hingegen auch, ganz klassisch, eine Christbaum-Spitze für den Tannenbaum im Wohnzimmer - "angelehnt an den Borsigplatz", heißt es in der Artikelbeschreibung. Während der BVB-Baumschmuck in Form von Kapuzenpullovern mit dem Vereinslogo schon nicht mehr verfügbar ist, gibt es passend dazu die Mini-Christbaumkugeln.

Beim FC Schalke 04 findet sich in der "Weihnachtswelt" des Fanshops neben einem Kühlschrank übrigens auch eine Flasche Gin - was auch immer das in der derzeitigen sportlichen Situation zu bedeuten hat. Und sollte man als Schalker Anhänger nicht ohnehin schon genug Häme verspüren, böte sich der Kauf dieses "Jumpsuit Schicko Bello" an. Der Name ist Programm.