Bevor der FC Bayern München am kommenden Dienstag den Gruppensieg in der Königsklasse klarmachen kann, folgt erst eine Pflichtaufgabe in der Bundesliga beim FC Augsburg. Ohne Niklas Süle, der sich nach seiner Corona-Infektion noch immer in Quarantäne befindet, dafür mit Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting geht der FCB in das Flutlichtspiel am Freitagabend. Sollte der Rekordmeister mindestens zwei Tore schießen würde er einen neuen Rekord brechen: Der Torrekord auf ein Kalenderjahr liegt bei 101 Tore und ist aufgestellt vom 1. FC Köln im Jahr 1977. Die Münchner stehen bislang bei glatten 100 Buden.