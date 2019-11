Ein öffentliches Punkte-Ultimatum gibt es nicht. Aber auch Ante Covic weiß vor dem Keller-Duell beim FC Augsburg, dass eine weitere Niederlage die Misere bei Hertha BSC vor dem Hammer-Restprogramm der Vorrunde noch einmal deutlich verschärfen würde. Mit seiner eigenen Situation geht der Chefcoach der Berliner jedoch äußerlich gelassen um. "Was mich persönlich betrifft: Ich glaube, dass ich der Letzte bin, der auf sich schaut", sagte der 44-Jährige vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr). "In dem Moment geht es um uns alle, dass wir als Verein erfolgreich sind."