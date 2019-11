Achtung, Angstgegner! In der Partie FC Augsburg gegen FC Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) erwarten die bayerischen Schwaben einen Kontrahenten, der ihnen grad mal gar nicht liegt. Schalke 04 verlor gegen den FC Augsburg nur eines von 16 Duellen.

Die Augsburger gewannen lediglich im Dezember 2015 durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen den FC Schalke 04. In der heimischen WWK Arena mussten sie bei fünf Remis allerdings nur zwei Schalke-Siege hinnehmen. Die Königsblauen kommen mit einem am Ende etwas wackeligen 3:2-Erfolg im Westfalen-Duell bei Arminia Bielefeld im DFB-Pokal in die Fuggerstadt. Augsburg hatte sich im Pokal schon in Runde eins beim SC Verl (1:2) verabschiedet.

Schalke 04 ist in jeder Hinsicht ein unbequemer Gegner für die bayerischen Schwaben. Im Schnitt gelang dem FCA gegen S04 nicht mal ein Tor pro Partie, bei 13:26 Treffern in insgesamt 16 Duellen. S04-Stürmer Guido Burgstaller hat in drei Begegnungen mit dem FC Augsburg vier Torbeteiligungen vorzuweisen. In der letzten Saison endeten beide Spiele remis. Aufhorchen ließen die Gastgeber beim 2:2 im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Das weiß auch Schalke-Coach David Wagner. ,,Augsburg hat zuletzt gute Resultate geholt", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel, ,,das Team wächst zusammen und wird immer stabiler. Es ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, die mit Tempo über die Flügel schnelle Umschaltmomente hat."

,,Die vergangenen beiden Ergebnisse waren gut, aber das Tabellenbild spricht insgesamt eine andere Sprache", warnt FCA-Trainer Martin Schmidt (52) vor Selbstzufriedenheit in Augsburg, ,,nichtsdestotrotz spüren wir einen positiven Rückenwind und nehmen viel Positivität mit in dieses Spiel. Gegen Schalke könnte es ein ähnliches Spiel wie gegen Wolfsburg werden." Die Augsburger stehen mit erst einem Saisonsieg auf Tabellenplatz 17. Je nach Ausgang des ersten Sonntagsspiels Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln könnten sie mit einem Sieg auf jeden Fall an Boden gut machen. Bei beiden Teams gibt es keine Spieler, die von einer direkten Gelbsperre bedroht sind.

Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Augsburg gegen FC Schalke 04 am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Wolff Fuß.

Wird FC Augsburg gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels FC Augsburg gegen FC Schalke 04 gibt es im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Live-Ticker zum Spiel FC Augsburg gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 17.45 Uhr.

