Topspiel-Aufstellungen fix: Bayern mit Müller und Sané – BVB mit Zagadou und Hazard

Erstmals seit längerer Zeit ist es kein direktes Duell im Rennen um die Meisterschaft: Vor dem Topspiel in der Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist der FC Bayern im Rennen um den Titel erneut Top-Favorit, während Borussia Dortmund gar um die Champions-League-Qualifikation bangen muss. Und doch verspricht der deutsche Klassiker wieder einmal Spannung: Hansi Flick und seine Bayern brauchen dringend drei Punkte, um die Tabellenführung von RB Leipzig zurückzuerobern. Der BVB muss dagegen punkten, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren. Anzeige

Bayern-Trainer Hansi Flick will sich von der Tabelle nicht täuschen lassen: "Es ist eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, mit eine der Top-Mannschaften in Deutschland", warnte er vor dem BVB. Sein Team brauche eine "Bestleistung", so der Coach des Triple-Siegers. Und das Spiel gewann für den Rekordmeister im Laufe des Samstags noch an Bedeutung: Durch den 3:0-Sieg von Leipzig in Freiburg ist der FCB plötzlich nur noch einen Punkt hinter RB auf Platz zwei.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den BVB Manuel Neuer ©

Müller bei Bayern zurück in der Startelf – Sané statt Gnabry

Die Münchener können nach der Pause unter der Woche – im Pokal ist man schließlich nur noch Zuschauer – immerhin wieder aus beinahe vollen Kräften schöpfen: Spielmacher Thomas Müller steht nach seiner Corona-Erkrankung erstmals wieder in der Startelf und verdrängt Jamal Musiala, der am Freitag seinen ersten Profi-Vertrag beim FCB unterschrieb. Einzig in der Defensive muss Flick weiter improvisieren: Benjamin Pavard ist nach seinem Corona-Ausfall zwar wieder im Training, steht für das Topspiel aber noch nicht zur Verfügung. Für ihn beginnt erneut Niklas Süle als Rechtsverteidiger. Auf dem rechten Flügel bekommt indes Leroy Sané den Vorzug vor Serge Gnabry.

Auch beim BVB hatten sich die Verletzungssorgen vor dem Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag etwas gemindert. Doch der 1:0-Erfolg kostete die Dortmunder neue Ausfälle: Wie der Klub am Freitag mitteilte, reisten Raphael Guerreiro, Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht mit nach München. Für Guerreiro war schon in Gladbach Nico Schulz eingewechselt worden. Schulz beginnt nun auch im Topspiel auf der Linksverteidiger-Position. Hinten rechts darf statt Mateu Morey wieder Thomas Meunier ran. Zudem kommt Dan-Axel Zagadou für Jude Bellingham in die Startelf – und bildet wohl eine Dreierkette mit Emre Can und Mats Hummels. Für Sancho bekommt indes Thorgan Hazard von Trainer Edin Terzic eine Chance in der Offensive.



Aufstellung fix: So spielt der BVB beim FC Bayern Marwin Hitz ©