Robert Lewandowski, Mario Götze und Co. - So verbringen die Bundesliga-Stars ihren Urlaub 

In knapp zwei Wochen geht's wieder los. Die Hälfte der Klubs in der Bundesliga startet am letzten Juni-Wochenende in die Saisonvorbereitung. Da werden zwar noch nicht alle Nationalspieler dabei sein, doch da sieben Vereine mit neuem Trainer an den Start gehen, zählt in der Vorbereitungsphase jeder Tag. Die Spieler haben bis dahin noch Urlaub - sofern sie nicht für ihr Land antreten müssen. Der SPORTBUZZER zeigt Euch, wo und mit wem die Stars aus dem deutschen Fußball-Oberhaus die freie Zeit genießen!