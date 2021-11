Die aktuelle Situation könnte Arminia Bielefeld fast wie ein Déjà-vu vorkommen. Denn vor knapp einem dreiviertel Jahr reisten die Arminen mit nahezu denselben Vorzeichen in die Allianz Arena wie an diesem Spieltag. Mit Platz 17 steht das Team von Coach Frank Kramer fast genau dort, wo es auch im Februar stand - und auch die Bayern stehen wie gewohnt zum Duell mit den Ostwestfalen an der Tabellenspitze. Fehlt nur noch, dass das Duell in einem torreichen Remis endet. Grund zur Hoffnung gibt es in Bielefeld allemal: Mit vier Punkten aus den vergangenen zwei Bundesliga-Partien konnte sich die Arminia zuletzt an die Nicht-Abstiegs-Plätze herankämpfen.