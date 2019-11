Vier Spiele, vier Siege und 16:0 Tore - Das ist vor der Partie FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) die formidable Bilanz des Rekordmeisters unter Interimstrainer Hansi Flick (54).

An diesen Werten dürfte sich rein von der Papierform am Samstagabend kaum etwas ändern, denn mit Bayer Leverkusen kommt ein Team in die Allianz Arena, das die letzten sechs Auswärtsspiele in München allesamt verloren hat. Aber: Die Leverkusener konnten dem späteren Meister FC Bayern 2019 auch die einzige Rückrunden-Niederlage (3:1) zufügen. In den beiden Spielpaarungen der letzten Saison gewann der Gastgeber und das jeweils nach 0:1-Rückstand. igenes Team übernehmen und wurde U19-Coach.

Mann der Woche war beim FC Bayern natürlich Robert Lewandowski. Der 31-jährige Stürmerstar erstellte beim 6:0 bei Roter Stern Belgrad am Dienstag in der Champions League den schnellsten Viererpack in der Geschichte dieses Wettbewerbs. ,,Die Art, wie er die Mannschaft führt, wie er sich einbringt, das ist schon toll, er ist derzeit der beste Stürmer der Welt", preist Flick den polnischen Angreifer. Personell geht der FC Bayern mit voller Kapelle gegen die Bayer-Elf: ,,Alle Mann sind an Bord, bis auf die drei Langzeitverletzten", verkündete Flick am Freitag in München.

Bayer Leverkusen muss dagegen bis Vorrundenende auf Mitchell Weiser verzichten. Der Sohn von Ex-Bundesligaprofi spielte in seiner Karriere auch für den FC Bayern. ,,Der FC Bayern hat sehr gute Spieler und auch als Team funktionieren sie hervorragend", sagt Bayer-Coach Peter Bosz (55), ,,sie haben Rückenwind, seit Flick Trainer ist, hat keiner gegen sie getroffen." Auftrieb hat allerdings auch die Bayer-Elf. Mit dem 2:1 bei Lokomotive Moskau sicherte Leverkusen am Dienstag das Überwintern im europäischen Fußball und ist 2020 in jedem Fall in der Europa League weiter mit am Start.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr. Reporter ist Frank Buschmann. Sebastian Hellmann und Weltmeister Lothar Matthäus melden sich aus der Allianz Arena.

Wird FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen Bayer Leverkusenan. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.