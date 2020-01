Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über Winter-Transfers: "Es gibt keinen Neuen mehr"

Der FC Bayern wird im Transfer-Endspurt der Bundesliga keinen weiteren Spieler verpflichten. "Nein, es gibt keinen Neuen mehr. Wir haben einen tollen Kader", sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch beim Branchentreffen "SPOBIS" in Düsseldorf. Die Wechselfrist für Profi-Spieler endet in Deutschland am Freitag um 18 Uhr.