Beim FC Bayern München ist vor der Winterpause so gut wie alles im Lot: Vorzeitige Herbstmeisterschaft im Sack, die Stürmer in Form und nach einem 5:0 in Stuttgart mit reichlich Selbstvertrauen ausgestattet. Allein der längerfristige Ausfall von Kingsley Coman (Muskelfaserriss) sowie das Fehlen von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Corentin Tolisso trübt die vorweihnachtliche Stimmung etwas. Dafür steht Trainer Nagelsmann gegen Wolfsburg (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer zur Verfügung.

Anzeige