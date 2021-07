Transfers, System, Mannschaftsrat: Das sagt Julian Nagelsmann zu seinem Start als Bayern-Trainer

Julian Nagelsmann hat seine erste Feuerprobe bestanden. In schwarzem Rollkragenpullover und schwarzem Jacket gekleidet, stellte sich der neue Trainer des FC Bayern am Mittwoch zum ersten Mal den Fragen der deutschen Medienvertreter. Von Sportvorstand Hasan Salihamidzic ("Wir hatten nur eine 1-A-Lösung, das war Julian.") und dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn ("Julian hat die Qualität, eine Mannschaft weiter zu bringen, Mannschaften und Spieler auf die nächste Stufe zu bringen und weiterzuentwickeln.") offiziell vorgestellt, trat der 33-jährige Nagelsmann schon wie bei seinen Ex-Klubs Hoffenheim und RB Leipzig gewohnt locker auf. Anzeige

Der Nachfolger des künftigen Nationaltrainers Hansi Flick, der vor zwei Tagen seinen ersten Tag an der Säbener Straße hatte, zeigte sich selbst euphorisch: "Es fühlt sich gut an. Ich bin sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein. Es wird eine spannende Vorbereitung und eine spannende erste Saison." Nach seiner Vorstellung am Mittwoch leitet er zum ersten Mal das Training des deutschen Rekordmeisters. Auf den Großteil seiner Stars muss er allerdings noch verzichten. Wegen der EM-Teilnahme stoßen Neuer, Kimmich, Lewandowski und Co. erst in den kommenden Wochen dazu. Der Plan von Förderer Nagelsmann: "Wir füllen den Kader mit Nachwuchsspielern auf. Das ist auch eine Chance."

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sprach außerdem über... ...die Forderung von Neuzugängen: "Die Kadergröße ist völlig ausreichend. 14-15 Spieler machen 90 Prozent der Spielzeit. Wenn sich Spieler verletzen ändert es sich. Wir hoffen, dass Lucas Hernández schnell zurückkommt und das Alphonso Davies, der noch beim Gold-Cup ist, fit zurückkehrt. Dann haben wir einen sehr guten Kader."





...die unerfahrene Abwehr nach den Abgängen von Boateng und Alaba: "Es ist ganz normal, dass Spieler kommen und andere den Klub verlassen. Wir haben sehr talentierte Spieler. Tanguy (Nianzou, Anm.d.Red.) bringt alle Fähigkeiten mit, ein herausragenden Spieler zu werden. Upa (Dayot Upamecano, Anm.d.Red) kenne ich bereits sehr lange, ich weiß was seine Stärken sind und woran er noch arbeiten muss. Wir sind auf der Position auch mit den weiteren Spielern wie Pavard, Hernández oder Süle gut aufgestellt. Ein Übergang von erfahrenen zu jüngeren Spielern ist meist ad hoc. Ich denke aber, dass wir dafür gut aufgestellt sind."

...sein Mitspracherecht bei Transfers: "Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass der Verein entscheidet und das am besten in Rücksprache mit dem Trainer macht. Wir werden uns regelmäßig austauschen über den Kader. Der Campus wird dazugehören. Im Endeffekt bezahlt der Verein den Spieler, der Verein sollte den Hut aufhaben. Aber es sollte der Anspruch sein, dass der Trainer damit einhergeht. Es gehört ein Austausch dazu. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, setzen wir uns zusammen: Brazzo, Oliver Kahn und auch Herbert Hainer."

...das EM-Ausscheiden der Bayern-Spieler: "Ich hatte mit den Spielern nach dem jeweiligen Ausscheiden schon Kontakt. Da ging es um kurze Nachrichten, ihnen mitzuteilen, dass sie Urlaub bekommen. Wenn sie wieder hier sind, gilt es nach vorne zu schauen. Sie haben dann einiges Neues kennenzulernen. Es ist kein Vorteil, dass sie früh ausgeschieden sind. Sie wären zu ähnlichen Daten zurückgekehrt. Wir werden gemeinsam versuchen, hier erfolgreich zu sein und somit möglichst schnell zu vergessen, wie es bei der EM war."

"Ich bin noch jung, aber wir werden das hinbekommen"

...den Kontrast zu der Arbeit in Hoffenheim und Leipzig und sein geringes Alter: "Es ist schon ein kleiner Unterschied. Es ist immer eine Frage der Art und Weise, wie man mit den Spielern spricht. Es geht darum, sich in ihre Lage zu versetzen. Jeder Spieler beim FC Bayern will sich entwickeln. Ich bin noch jung, aber wir werden das hinbekommen. Ich werde nicht autoritär oder ähnliches auftreten. Es wird kein Problem, dass Manuel (Neuer, Anmn.d.Red.) ein bisschen älter ist."

...mögliche Veränderungen des Kapitänsamts und im Mannschaftsrat: "Manuel Neuer wird Kapitän bleiben, er ist ein herausragender Kapitän. Gleiches gilt für den Mannschaftsrat. David Alaba ist da weggebrochen, dafür werden wir einen Spieler nachnominieren. Der Mannschaftsrat ist dafür da, dass man Dinge in einem kleineren Kreis bespricht. Das ist eine gute Sache und das werden wir so beibehalten."

...sein geplantes System: "Auch bei Hansi (Flick, Anm.d.Red.) war die Taktik fließend. Ich werde nicht alles auf den Kopf stellen und wir werden nicht jedes Spiel mit Dreierkette spielen. Es geht darum, flexibel zu sein und die Spieler in ihren idealen Positionen spielen zu lassen. Die Spieler haben ihre Positionen. Wir werden Formationen wählen, in denen sich die Spieler wohl fühlen. Die Spieler, das war auch das Feedback in den Gesprächen, wollen sich weiterentwickeln. Es wird nicht so sein, dass wir sieben Mal im Spiel die Grundordnung wechseln."

Nagelsmann über Vertragslauflänge: "Für ein Jahr wäre ich nicht gekommen"

...seine Lautstärke an der Seitenlinie: "Grundsätzlich bin ich nur laut, wenn etwas nicht funktioniert oder etwas sehr gut funktioniert. Ich bin ein emotionaler Trainer und werde mich nicht verstellen. Mir geht es um die Sache, dass wir guten Fußball spielen. Es wird nicht sein, dass ich 90 Minuten wie Rumpelstilzchen an der Seitenlinie stehe. Wenn die Spieler vieles richtig machen, werden meine Emotionen durch die Lautstärke von den Zuschauern nicht zu hören sein."

...die Zuschauerrückkehr in die Stadien: "Der Sport lebt von den Fans. Wir wünschen uns, dass das normale Leben möglichst zurückkehrt. Wir hoffen, dass es möglichst schnell, möglichst viele im Stadion sind. Auf den Moment freuen wir uns sehr aber auch wenn nur wenige im Stadion sind."

...Meisterschaftsfeiern auf dem Marienplatz: "Die Motivation ist riesig. Hoffentlich wird es im nächsten Mai das erste Mal für mich sein. Der ein oder andere Spieler kennt den Weg, den werde ich mir gerne zeigen lassen. Ich bin mir bewusst, dass man hier Titel gewinnen muss. Ich will Titel gewinnen."

...die Bedeutung seines Fünf-Jahres-Vertrags: Für ein Jahr wäre ich nicht gekommen (lacht). Nein ernsthaft, es sind Vorschusslorbeeren, denen ich gerecht werden will. Es gibt einem ein sehr gutes Gefühl, dieses Vertrauen zu spüren. Es zeigt aber auch, dass man liefern muss. Das weiß ich und will ich umsetzen."