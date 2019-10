So schnell geht das auf Schalke! Mit vier Bundesliga-Siegen in Folge ist das Team von Trainer David Wagner (47) schon vor der Partie FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr/ Hier im SPORTBUZZER-Liveticker! ) die Mannschaft der Stunde. Der 1. FC Köln könnte bei einer weiteren Niederlage und bei bislang nur drei eingefahrenen Punkten richtig tief reinrutschen...

Nicht dabei bei den Kölnern nach seiner Sperre gegen Hertha BSC: Jorge Meré. Bei den Schalkern spielt mit Nationalspieler Mark Uth ein gebürtiger Kölner. Er hat in sechs Duellen gegen den FC noch nie verloren. Dass die Kölner nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzend in die Arena kommen, ist für David Wagner keineswegs fix. ,,Ich weiß nicht, wie Köln auftreten wird", sagt der Schalke-Coach, der Königsblau neu belebt hat, in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,diese Mannschaft hat ihre Qualitäten, auch wenn sich dies in den Ergebnissen nicht so widerspiegelt." Wagner mahnt: ,,Nur weil wir die letzten vier Spiele gewonnen haben, ändert sich an unserer Situation nichts. Es geht überhaupt nicht darum, wer Favorit ist oder wer der Gegner ist."