Bundesliga feiert Jubiläum: Kuriose Statistiken, Rekorde und Co. zum 2000. Spieltag

Die Bundesliga feiert an diesem Wochenende ein stolzes Jubiläum: der 2000. Spieltag seit Einführung der Liga im Jahr 1963 steht an. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt zurück auf eine Vielzahl ungewöhnlicher Statistiken. Anzeige

Premiere: Der 1. Spieltag fand am 24. August 1963 statt. Damals mit nur acht Partien, denn in den ersten beiden Spieljahren bestand die Liga nur aus 16 Vereinen. Erste Anstoßzeit: 17 Uhr. In der Regel wurde am Samstag gespielt. Die erste Abweichung: am 10. Spieltag 1963/1964, als sich Eintracht Braunschweig und der 1. FC Köln zum ersten Freitagsspiel der Bundesliga trafen (1:1). Ab dem 17. Spieltag der Saison 1967/1968 legte der DFB nach Befragung der Klubs die klassische Anstoßzeit am Samstag auf 15.30 Uhr fest.

Winterpause: Weil erst ab der Saison 1986/1987 eine Winterpause eingeführt wurde, gab es besonders in der Anfangszeit der Ligahistorie viele Nachholtermine. Die Spieltage mit den meisten verschiedenen Terminen gab es 1974/1975 (16. Spieltag) und 1978/1979 (19. und 21.) – mit jeweils sieben Ansetzungen.

Torrekord: Pro Spieltag fallen im Schnitt 27,5 Tore. Fast das Doppelte und damit die meisten gab es am 32. Spieltag 1983/1984, als es 53-mal in den Kästen einschlug. Mit Ausnahme von Waldhof Mannheim (0:2 gegen Bielefeld) trafen an jenem 12. Mai 1984 alle Teams.

Torflaute: Dagegen hatten die meisten Offensivabteilungen am 26. Spieltag 1989/1990 und am 20. Spieltag 1998/1999 geschlossen – es gab jeweils nur elf Tore in den neun Paarungen. Darunter war immerhin das Tor des Jahres 1999 von Bayerns Giovane Elber beim 4:0 in Rostock fast von der Eckfahne. Es gab übrigens auch mal einen Spieltag ohne Tore, aber der war durch den Winter stark ausgedünnt: am 19. Spieltag der Saison 1969/70, dem 17. Januar 1970, blieben nur drei Partien übrig, die allesamt jeweils 0:0 endeten.

Rekordtorschütze: An den meisten Spieltagen traf natürlich "der Bomber". Gerd Müller, Rekordtorschütze der Bundesliga, verteilte seine 365 Treffer für die Bayern von 1965 bis 1978 auf 228 verschiedene Spieltage. Am nächsten kommt ihm Robert Lewandowski (211 Spieltage), Dritter ist der Ex-Schalker Klaus Fischer (209).



Rekordspieler/-trainer: 2000 Bundesligaspieltage hat keiner in aktiver Rolle erlebt, wie auch? Zwei Männer aber haben mehr als die Hälfte aufzuweisen, weil sie nach der Karriere als Spieler Trainer wurden. Ein besonderes Jubiläum feiert am 2000. Spieltag Felix Magath (Hertha BSC), der sein 500. Spiel als Trainer bestreiten wird (rechnet man das Corona-Debüt im März nicht mit, als Co-Trainer Mark Fotheringham die Mannschaft betreute). 1. Jupp Heynckes: 1038 Spiele (369 als Spieler/669 als Trainer) 2. Otto Rehhagel: 1033 (201/832) 3. Friedhelm Funkel: 838 (320/518) 4. Felix Magath: 805 (306/499) 5. Winfried Schäfer: 789 (403/386) 6. Thomas Schaaf: 787 (262/525) 7. Karl-Heinz Körbel: 641 (602/39) Anzeige 8. Bruno Labbadia: 600 (328/272) 9. Michael Frontzeck: 595 (436/ 159) 10. Klaus Augenthaler: 594 (404/190)