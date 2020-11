Bundesliga-Finale und Turngala des Dresdner SC abgesagt

Dresden. Zwei bittere Pillen müssen aufgrund der Corona-Pandemie nun auch wieder die DSC-Turnerinnen schlucken. Eigentlich sollte am 14. November zum zweiten Mal nach 2017 das Bundesliga-Finale in der Margon-Arena stattfinden. Viel Arbeit hatten die verantwortlichen in den vergangenen Wochen in dieses Projekt gesteckt, auch immer wieder die Hygienemaßnahmen angepasst. Doch am Ende sah sich auch die Turn-Liga gemeinsam mit dem DSC veranlasst, den Wettkampf abzusagen. „Nachdem jetzt vielerorts Schließungen von Sportstätten drohen, werden wir in großen Teilen die beiden verbleibenden Bundesligen nicht adäquat vorbereiten können. Daher blieb allen beteiligten Partnern keine andere Wahl mehr“ erklärte Abteilungsleiterin Bettina Ländle von der Turn-Liga. „Mein Herz blutet für den Turnsport, aber auch für den Dresdner SC, der die Veranstaltung hervorragend vorbereitet hat“ fügte sie an.

