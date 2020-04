Merkel und Ministerpräsidenten vertagen Bundesliga-Entscheidung - Geisterspiele bis August

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss weiter auf das von ihr ersehnte grüne Licht für die Fortsetzung der Bundesliga-Saison warten. Dies ist das Ergebnis einer Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag. Eine Entscheidung könnte nun am 6. Mai fallen, wenn die politischen Spitzen zu einer neuerlichen Schalte zusammenkommen. Bis dahin soll ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden. Merkel kündigte für den 6. Mai "sehr klare Entscheidungen" für den Sport an. Es werde darum gehen, in welcher Art und Weise und unter welchen Bedingungen "bestimmte sportliche Betätigungen" wieder möglich sein werden.