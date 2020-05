Bundesliga wird fortgesetzt: Angela Merkel und Markus Söder erklären Quarantäne-Regeln

Nach einer kontroversen Debatte über die Fortsetzung der Bundesliga-Saison haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten eine Entscheidung getroffen: Der Ball darf wieder rollen. Einzig der genaue Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Spielbetriebs blieb offen. Der Politik-Gipfel konnte sich lediglich darauf einigen, dass "ab der zweiten Mai-Hälfte" gespielt werden solle. Hintergrund der weiter offenen Termin-Frage sollen unterschiedliche Ansichten der Ministerpräsidenten sein, die sich am Mittwoch nicht in Einklang bringen ließen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher verwies jedoch nachdrücklich darauf, dass die Entscheidung für die Saison-Fortsetzung "einstimmig und einvernehmlich" gefallen sei. Dabei verwies der SPD-Politiker vor allem darauf, dass auch für den Amateursport zahlreiche Lockerungen eingeleitet wurden und weiterhin werden.

Die genaue Terminierung der Liga-Fortsetzung obliegt nun der DFL und wird voraussichtlich am Donnerstag erfolgen. Dann kommen die 36 deutschen Profi-Klubs der Bundesliga und der 2. Liga zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Klar ist: Alle Partien werden als Geisterspiele ausgetragen. Kern der Terminfrage ist eine vorgesehene vorgeschaltete Quarantäne der Mannschaften. Zunächst hieß es, diese müsse zwei Wochen andauern. Von diesem Zeitraum war am Mittwochnachmittag aber nicht mehr explizit die Rede.

Merkel verweist auf "getestete und genehmigte Regeln" In der Beschlussvorlage des Bundes hieß es am Mittwochmorgen: "Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen." Die Profis sind bei ihren Klubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne. Merkel wies darauf hin, dass der Saisonstart unter den "getesteten und genehmigten Regeln" stattfinden werde. Die DFL hatte zuletzt ein umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzept, das unter anderem regelmäßige Corona-Tests vorsieht, vorgelegt.

Merkel erklärt Quarantäne-Regeln für Bundesliga Merkel erklärte: "Da regelmäßig getestet wird, ist die Situation eine andere, als wenn jemand nur einmal zu Beginn und nur einmal zum Ende einer Quarantäne gestestet wird. Das ist der Hintergrund, warum diese 14 Tage nicht explizit aufgeführt sind." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ergänzte: "Die Quarantäne muss nicht zwei Wochen sein, so hat es ja auch der Bundesgesundheitsminister gesagt. Sie kann auch kürzer sein. Sie wird jetzt von den entsprechenden Behörden entsprechend umgesetzt".

Söder knöpft sich Hertha-Profi Kalou vor Mit Blick auf die Bundesliga-Fortsetzung gestand der CSU-Politiker: "Wir wissen, dass diese Entscheidung kontrovers diskutiert werden wird." Er sei sich aber sicher, dass die Vereine verantwortlich mit den Möglichkeiten umgehen werden. Gleichzeitig betonte der Vorsitzende der Ministerpräsidenten-Konferenz aber auch, dass die Spieler nun gefordert seien. Die Regeln gelten auch für Menschen, "die viel verdienen und Privilegien genießen". Als Negativ-Beispiel nannte er deutlich Hertha-Profi Salomon Kalou, der mit einem Facebook-Video ein "Eigentor" geschossen habe.

Die Debatte um einen Bundesliga-Restart hatte in den vergangenen Tagen an Rasanz aufgenommen. Während einige Spitzenpolitiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet das von der DFL vorgelegte Sicherheits- und Hygiene-Konzept, das unter anderem regelmäßige Corona-Tests in allen Vereinen beinhaltet, als tragfähig bewerteten, gab es auch vorsichtigere bis deutlich kritischere Stimmen. Auslöser dafür waren vor allem das Kalou-Video, das zahlreiche Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen zeigte, sowie drei positive Corona-Befunde beim 1. FC Köln.

DFB soll Konzept für 3. Liga und Frauen-Bundesliga entwickeln Bei der Liga sah man diese Testergebnisse allerdings vor allem als Beleg dafür an, dass das installierte System funktioniere. Eine Ansicht, der am Mittwoch auch die Politik folgte. In einer ersten Testreihe bei 1724 Personen aus der Bundesliga waren insgesamt zehn positive Ergebnisse aufgetreten. Die Genehmigung für das installierte Konzept gilt zunächst für die Bundesliga und die 2. Liga.