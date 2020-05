Termin offen: Angela Merkel und Ministerpräsidenten geben Weg für Bundesliga-Fortsetzung frei

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben grünes Licht für eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Bundesliga-Saison gegeben. Dies ist das Ergebnis des Politik-Gipfels der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs am Mittwoch. Der exakte Termin des Wiederbeginns wurde offenbar kontrovers diskutiert - und blieb am Ende offen. Gespielt werden solle "ab der zweiten Mai-Hälfte" hieß es. Damit kommen bereits der 15. und der 22. Mai als mögliches Start-Datum in Frage. Die Entscheidung obliegt nun der DFL.

Diese Entscheidung und weitere Beschlüsse werden voraussichtlich am Donnerstag getroffen. Dann findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL statt, bei der die 36 Profi-Klubs aus Bundesliga und 2. Liga über das weitere Vorgehen beraten. Klar ist: Alle Partien werden als Geisterspiele ausgetragen. Kern der Terminfrage ist eine vorgesehene vorgeschaltete Quarantäne der Mannschaften. In der Beschlussvorlage des Bundes hieß es am Mittwochmorgen: "Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen." Die Profis sind bei ihren Klubs weitgehend streng isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne.

In beiden Ligen stehen bis zum Abschluss der Saison noch jeweils neun Spieltage aus. Hinzu kommen die Relegationsbegegnungen, die über Auf- und Abstieg entscheiden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag berichtet, dass der Ball bereits am 15. Mai wieder rollen könnte. Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke plädierte am Mittwochmorgen für eine Wiederaufnahme der Spiele Mitte Mai.

BVB-Boss Watzke weist auf TV- und Sponsoren-Verpflichtungen hin "Mein großer Wunsch wäre der 16. Mai, der würde uns wirklich in die Lage versetzen, die Saison vor dem 30. Juni ordentlich zu beenden, denn das müssen wir, weil wir ansonsten mit Regressverpflichtungen leben müssen, weil wir sonst Verhandlungen führen müssen", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund im RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" mit Blick auf die Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und TV-Partnern.

Kalou und Corona-Befunde beim 1. FC Köln befeuerten Debatte Die Debatte um einen Bundesliga-Restart hatte in den vergangenen Tagen an Rasanz aufgenommen. Während einige Spitzenpolitiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet das von der DFL vorgelegte Sicherheits- und Hygiene-Konzept, das unter anderem regelmäßige Corona-Tests in allen Vereinen beinhaltet, als tragfähig bewerteten, gab es auch vorsichtigere bis deutlich kritischere Stimmen. Auslöser dafür waren vor allem ein Facebook-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou, das zahlreiche Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen zeigte, sowie drei positive Corona-Befunde beim 1. FC Köln. Bei der Liga sah man diese Testergebnisse allerdings vor allem als Beleg dafür an, dass das installierte System funktioniere. Eine Ansicht, der am Mittwoch offenbar auch der Großteil der Politik folgte. In einer ersten Testreihe bei 1724 Personen aus der Bundesliga waren insgesamt zehn positive Ergebnisse aufgetreten.

Strammer Spielplan: Englische Wochen, DFB-Pokal & Co. Bis zum angestrebten Saisonende am 30. Juni, wenn auch zahlreiche Spielerverträge auslaufen, wird es fast ausnahmslos englische Wochen geben. Zumal auch noch ein Datum für das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gefunden werden muss. Außerdem gilt es, mögliche Termine für die noch ausstehenden Partien im DFB-Pokal zu ermitteln. Nach SPORTBUZZER-Informationen würde der Verband die Halbfinals (auch hier ist die Eintracht involviert) gern am 16./17. Juni und das Endspiel am 27. Juni austragen. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Plans: Die Liga müsste schon am 20./21. Juni abgeschlossen sein.

