Debatte um Bundesliga-Fortsetzung: Politiker üben Kritik an Plan für Wiederbeginn im Mai

Es dürfe "auf keinen Fall zu der Situation kommen, dass Schnelltests, die anderswo medizinisch notwendig sind, Profifußballern vorbehalten werden, um das Produkt Bundesliga am Leben zu halten. Das wäre unverantwortlich", fügte Lazar hinzu. Ohnehin könnten Geisterspiele "nur eine Notlösung" sein. Denn Fußball sei "ein Zuschauersport, der auch von Fans lebt, die ihre Mannschaft im Stadion anfeuern". Die Grünen-Politikerin mahnte: "Wenn irgendwie möglich, müssen Geisterspiele verhindert werden. Ohne die lebendige Fankultur fehlt dem Fußball ein Teil seiner Seele."

Hahn: Für Fans und Spieler unattraktiv

Der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, André Hahn, sagte dem SPORT BUZZER: "Profi-Fußball ist ohne die Zuschauer durch die Fernsehgelder vielleicht einige Monate überlebensfähig, aber eigentlich kaum vorstellbar und auch nicht attraktiv, weder für die Fans und wohl auch nicht für die Spieler." Zwar könnten Geisterspiele in der Bundesliga eventuell helfen, die Corona-bedingten Verluste der reichsten Vereine zu reduzieren, "der sportliche Wert einer so zu Ende gebrachten Saison bliebe dennoch fragwürdig" .

Am Montag hatten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet (CDU) den 9. Mai als Termin für die Fortsetzung der Saison vor leeren Rängen ins Spiel gebracht. In Bayern ist bekanntlich der Tabellenführer FC Bayern München zu Hause. Nordrhein-Westfalen wiederum ist das Land mit der höchsten Dichte an Bundesliga-Vereinen und mit noch drei potenziellen Meisterschafts-Aspiranten: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte: "Geisterspiele sind besser als nichts." RB Leipzig liegt derzeit auf Platz drei der Tabelle.