Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist das erste rheinische Derby seit 1996/97. Damals setzte sich der FC in beiden Duellen durch.

,,Wir gehen das Spiel entschlossen an, das ist ganz notwendig", sagte Achim Beierlorzer in der Pressekonferenz zu der Partie, ,,wir sind in einer ähnlichen Situation wie vor dem Spiel gegen Paderborn (3:0, d. Red.), Düsseldorfs Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit und ihre Kompaktheit." Die Fortuna ermöglichte am letzten Wochenende dem SC Paderborn beim 1:2 in Ostwestfalen allerdings den ersten Saisonsieg.