Seine Vergangenheit beim 1. FC Köln hat Dominique Heintz auch als Spieler des SC Freiburg nicht vergessen. Natürlich weiß der Verteidiger darum auch um die besondere Rivalität zwischen dem FC und Fortuna Düsseldorf. „Die Kölner würden sich bestimmt freuen, wenn ein Ex-Kölner am Sonntag in Düsseldorf gewinnt“, sagte Heintz vor dem Auswärtsspiel der Freiburger bei der Fortuna am Sonntag (15.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker).