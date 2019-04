Von der Leine an den Rhein? Fortuna Düsseldorf will 96-Keeper Michael Esser

Es gibt wenig Spieler bei Hannover 96, die in der aktuellen Saison überzeugen konnten. Einer von ihnen ist Keeper Michael Esser. Immer wieder hielt er seine Vordermänner mit starken Paraden im Spiel oder verhinderte Schlimmeres. In der Partie gegen Werder Bremen (0:1) stellte der Torwart sogar einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Er hielt 14 Bälle, mehr hat noch kein Keeper seit Einführung der Spielerdaten in der Bundesliga pariert. Auf Esser war in dieser sonst schwachen 96-Saison immer Verlass.

"Ich habe bereits mit ihm gesprochen"

Die starken Leistungen blieben auch der Konkurrenz nicht verborgen. Nun soll sich Friedhelm Funkel mit Esser in Kontakt gesetzt haben, das berichtet die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Der Trainer der Fortuna will den 31-jährigen Schlussmann an den Rhein lotsen. Gespräche soll es längst gegeben haben. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte Funkel: „Esser ist ein interessanter Mann, ich habe bereits mit ihm gesprochen. Aber ob das klappt, angesichts der im Raum stehende Summe, weiß ich nicht.“