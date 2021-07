Bundesliga-Start im Dreisamstadion? Freiburg-Umzug in neue Arena könnte sich verzögern

Eigentlich wollte der SC Freiburg in seinem ersten Saison-Heimspiel gegen den BVB in der neuen Arena auflaufen. Nun könnte sich der Umzug an die neue Spielstätte unfreiwillig verzögern. Während Spielfeld, Tribünen und Außengelände bereits fertig sind, gibt es noch Probleme mit der Technik in den Innenbereichen.