Die TSG Hoffenheim und Hertha BSC wollen zum Auftakt des 10. Spieltages der Bundesliga ihre Erfolgsserien fortsetzen. Während die Gastgeber in die Partie am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) mit zuletzt zehn Toren aus den vergangenen beiden Heimspielen beim 5:0 in der Liga gegen den 1. FC Köln sowie dem 5:1 im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel gehen, peilen die Berliner nach drei Pflichtspielsiegen in Liga und Pokal den vierten Erfolg in Serie an.

Anzeige