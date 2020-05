Wettbewerbsverzerrung in der Bundesliga durch Geisterspiele? BVB-Star Hummels: "Nullkommanull" 

BVB-Profi Mats Hummels sieht in Geisterspielen ohne Fußballfans im eigenen Stadion keineswegs einen Vorteil für die Gästemannschaft. "Es ist überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung. Es ist eine einfach andere Situation, aber ich sehe es nicht als Verzerrung - nullkommanull sogar", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Montagabend in der interaktiven Web-Show "Verlängerung" des Bayerischen Rundfunks.