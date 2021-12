Offiziell: Bundesliga kehrt zum Rückrunden-Start flächendeckend zu Geisterspielen zurück

Die Partien der Bundesliga werden ab dem Rückrunden-Start wieder flächendeckend vor leeren Rängen ausgetragen. Das ist das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag. Länderchefs und Bundesregierung entschieden sich aufgrund der prekären Corona-Lage und der sich ausbreitenden Omikron-Variante zu diesem Schritt. Nach der Winterpause nimmt die Bundesliga ihren Spielbetrieb am 7. Januar wieder auf. Zum Auftakt kommt es zum Duell zwischen Herbstmeister FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Diese Begegnung wäre allerdings auch ohne den MPK-Beschluss vom Dienstag als Geisterspiel ausgetragen worden. In Bayern sind bereits seit Anfang Dezember keine Zuschauer bei Großveranstaltungen mehr zugelassen.

