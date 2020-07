Vier minus für Geisterspiele, ohne Zuschauer keine Faszination: So bewerten Fans die Bundesliga nach Corona

Wir wollten es von euch genau wissen: Wie stehen die deutschen Fußball-Fans zu den Geisterspielen der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2019/20 nach der Corona-Pause? Die Umfrage von SPORTBUZZER-Kooperationspartner FC PlayFair! ergab dabei ein durchaus aussagekräftiges Meinungsbild. Mehr als die Hälfte der rund 3500 befragten Fans halten Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer für nicht akzeptabel. Dennoch attestierten mehr als 60 Prozent der DFL ein gutes Hygienekonzept für den Bundesliga-Restart, welches als Vorbild für andere europäischen Ligen diente.

Auch wenn sie nicht ins Stadion durften, freuten sich 65 Prozent der Teilnehmer darüber, deutschen Fußball wieder im Fernsehen zu sehen. Doch die Frage, ob der Fußball ohne Fans in den Arenen seine Faszination verliert, antworteten 85 Prozent mit "Ja" - ein deutliches Ergebnis. Spannend ist auch der Blick in die Zukunft, konkret in die neue Spielzeit. So fordern 65 Prozent, dass die Saison 2020/21 erst beginnen sollte, wenn Fans wieder in den Stadien zugelassen sind. Ob das so kommt, bleibt fraglich. Zuletzt machten RB Leipzig und die Politik in Sachsen den Fans Hoffnung auf eine Rückkehr noch im September diesen Jahres.

Auch die Thematik der Sonderbehandlung des Fußballs wurde aufgegriffen. So findet die Hälfte aller Befragten, dass der Profi-Liga von Deutschlands Ballsportart Nummer eins eine unberechtigte Sonderbehandlung eingeräumt wurde. Für den Bundesliga-Restart in Form von Geisterspielen gab es von den Usern am Ende die Durchschnittsnote 4,2 - in Schulnoten ausgedrückt: Gerade so bestanden.