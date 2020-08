Die Bundesliga in neuem Gewand - Das sind die Trikots des FC Bayern, BVB und Co. für die Saison 2020/21

Schon allein Vizemeister Borussia Dortmund vollzieht eine modische Gratwanderung. Zumindest das dritte Trikot ist im gewöhnungsbedürftigen Pixel-Look eine farbtechnische Bereicherung für die Bundesliga. Auch bei den anderen Klubs ist von schlichten Sätzen bis zu grellen Designs alles dabei. In welchem Dress sich die 18 Bundesliga-Vereine in der Saison 2020/21 präsentieren, seht ihr in der Galerie.

Aufsteiger Bielefeld in historischen Farben

Neuling Arminia Bielefeld sorgt derweil gleich doppelt für ein Novum. Nachdem die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus am Ende der abgelaufenen Zweitliga-Saison den achten Aufstieg der Vereinsgeschichte feierte, werden die Bielefelder in der kommenden Spielzeit zum ersten Mal im schwarzen Dress in der heimischen SchücoArena auflaufen. Abwechslung bietet auch das orangefarbene Ausweichtrikot, das eine Hommage an das erste Fußballspiel der Vereinshistorie im Jahr 1905 ist. Zu diesem waren die eigenen Trikots nicht rechtzeitig fertig. Ein geliehener Satz aus den Niederlanden musste Abhilfe verschaffen.