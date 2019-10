Die beiden Mannschaften, die vor fast 40 Jahren das einzige deutsche UEFA-Cup-Finale spielten, kommen mit unterschiedlichen Ergebnissen aus der Europa League in die Partie Gladbach gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Gladbach-Boss Max Eberl nach Skandal in Rom: Kritik an Polizei – und den eigenen Fans

Die Gladbacher haben sich beim 1:1 bei der AS Rom zum zweiten Mal in Folge in letzter Minute mit einem Remis gerettet. Eintracht Frankfurt kam gegen Standard Lüttich am Donnerstag mit einem 2:1 zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel. Die Situation nach den Ergebnissen vom Samstag lässt für Borussia Mönchengladbach den Sprung auf Platz eins zu. Die Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg gegen die SGE und ein Patzer des VfL Wolfsburg im frühen Sonntagsspiel gegen FC Augsburg. Insgesamt steht für die Mannschaft von Trainer Marco Rose (,,Ich bin nicht hier, um mich für den Elfmeter zu rechtfertigen) mit dem Spiel gegen die Eintracht, dem Pokal-Auswärtsspiel beim BVB und dem Europa-League-Heimspiel gegen die Römer eine Woche der Wahrheit an.