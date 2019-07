DVDs für die Vereine: So plant die Bundesliga die Überarbeitung der Handspiel-Auslegung

Immer wieder Ärger um das Handspiel: In der abgelaufenen Bundesliga -Saison gab es vor allem auch wegen der häufigen Anwendung des Videobeweises viele Diskussionen um die richtige Auslegung der Handspiel-Regel . Wann liegt eine unnatürliche Armhaltung vor, wann eine Vergrößerung der Körperfläche? Dr. Jochen Drees, Projektleiter Videobeweis beim DFB , hat gegenüber der Sport Bild nun angekündigt, diese Fragen gemeinsam mit den Klubs der 1. und 2. Bundesliga beantworten zu wollen. "Da bleibt weiterhin ein Interpretationsspielraum für die Schiedsrichter. Wir sind dabei, zusammen mit den Vereinen, eine Vereinbarung zu treffen, um auch hier eine größtmögliche Einheitlichkeit zu erreichen", so Drees.

Vereine müssen Handspiel-Situationen bewerten - Ergebnisse werden diskutiert

Drees und sein Team haben deshalb den Vereinen eine DVD mit 40 relevanten Handspiel-Situationen aus der vergangenen Saison geschickt, wie er nun verriet. "Wir haben darum gebeten, diese aus der Erfahrung als Trainer oder Spieler heraus zu bewerten: Was ist ein Handspiel, was nicht? Was ist normal, wann beginnt eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers?", erklärt der Projektleiter. Die Rückmeldungen sollen bei den Schiedsrichter-Workshops mit den Klubs vor der Saison diskutiert werden, "um eine verbesserte Vereinheitlichung bei der Bewertung gewisser Handspiel-Situationen von allen Beteiligten zu erreichen", so Drees.