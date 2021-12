25. Herbstmeisterschaft: Wie oft der FC Bayern den Titel holte - und wer sie noch abfing

Der FC Bayern München hat sich mit dem 5:0 gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend die Herbstmeisterschaft gesichert. Die Münchner führen damit zum zweiten Mal in Folge und zum 25. Mal insgesamt in der Bundesliga-Ära das Tableau zur Saison-Halbzeit an. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Klub sowohl nach 17, als auch nach 34 Spieltagen auf Rang eins der Tabelle im deutschen Oberhaus steht? Und mit wie viel Sicherheit kann man davon ausgehen, dass die Münchner auch in diesem Jahr wieder Deutscher Meister werden? Anzeige

Ein Blick in die Historie: 67 Prozent der Herbstmeister wurden später auch Meister. In jüngerer Vergangenheit war dies zweimal in Folge nicht der Fall: In den Spielzeiten 2018/19 (Herbstmeister: Borussia Dortmund) und 2019/20 (Herbstmeister: RB Leipzig) stand der FC Bayern am Ende ganz vorn. Doch auch die Münchner mussten die Spitze trotz der Führung nach der ersten Saisonhälfte nach 34 Spieltagen schon räumen. Borussia Mönchengladbach (1970/71), Werder Bremen (1992/93) und Borussia Dortmund Dortmund (2011/12) fingen den FCB jeweils noch ab.