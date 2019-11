Bundesliga: Hertha BSC gegen BVB live im TV und im Online-Stream sehen

Die 1:3-Niederlage im Champions-League-Gruppenspiel beim FC Barcelona am Mittwoch hat die Situation für den Schweizer Coach bei Borussia Dortmund nicht besser gemacht. ,,Lucien Favre steckt in der Klemme, das Spiel in Berlin wird für seine Zukunft entscheidend sein", schreibt BVB-Legende Jürgen Kohler am Donnerstag im Kicker-Sportmagazin in einer Kolumne, ,,denn auch er hat Fehler gemacht. Er zwängt die Mannschaft in ein System, das zu sehr auf Defensive ausgelegt ist." Die Stärken des BVB liegen aber in der Offensive. Zudem bleibt abzuwarten, was Favre mit Jadon Sancho (19) vorhat. Steht der Engländer, der die Spielersitzung in Barcelona verpasste bzw. zu spät kam, in der Startelf oder bleibt er - wie in Camp Nou - zunächst auf der Bank. Mit der Degradierung des Außenstürmers zum Bankdrücker würde sich Favre in dem für ihn so wichtigen Spiel der eigenen sportlichen Stärke berauben.