Kaum zu glauben, aber die Partie Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) fand in der vergangenen Saison erstmals seit 27 Jahren wieder in der ersten Bundesliga statt. Die Düsseldorfer behielten dabei mit 4:1 und 2:1 jeweils die Oberhand. Die Berliner haben nun die Chance, nach dem schwachen Saisonstart weiter Boden gut zu machen.

Der 4:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Köln könnte Hertha BSC einen Schub geben. Das Team von Trainer Ante Covic zeigte sich bei den Geißböcken in blendender Torlaune. Allerdings: Düsseldorf ist nicht eben der beliebteste Gegner der Herthaner und ihrer Fans. 2012 kippte die Fortuna als Zweitligist Hertha BSC in der Relegation mit 2:1 und 2:2 aus der Bundesliga und auch alle juristischen Versuche der Berliner um Manager Michael Preetz, einen gebürtigen Düsseldorfer, ein Wiederholungsspiel nach Platzsturm im Rückspiel in der F95-Arena zu erzwingen, scheiterten. Anders gesagt: Düsseldorf und Hertha BSC, das passt schon seit 40 Jahren nicht. Im DFB-Pokalfinale 1979 verhinderten die Rheinländer in Hannover mit 1:0 nach Verlängerung einen möglichen Titelgewinn der Berliner und damit die Krönung für das große Hertha-Team der späten Siebzigerjahre mit Norbert Nigbur, Jürgen ,,Mile" Milewski, Erich ,,Ete" Beer, Michael Sziedat, Hans ,,Hanne" Weiner und Wolfgang Sidka.

Mehr noch: Hertha BSC wartet seit fast 40 Jahren und seit dem 8. Dezember 1979 (3:0) auf einen Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber konnten keines der letzten vier Duelle mit den Flingeranern gewinnen. Für Friedhelm Funkel (65), 2009 auch Trainer bei Hertha BSC, ist es zum 500. Bundesligaspiel auf der Trainerbank die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der Rheinländer trifft mit seiner Mannschaft auf den Top-Torjäger der letzten Saison: Dodi Lukebakio. Der Belgier, im Sommer nach Berlin gewechselt, hatte mit 10 Saisontoren maßgeblichen Anteil daran, dass Fortuna mit dem Abstieg nichts zu tun hatte.

Trainer-Veteran Friedhelm Funkel geht mit seinem 500. Bundesliga-Spiel auf die Jagd nach dem Liga-Rekord. Nur Thomas Schaaf (524 Spiele) und der 2015 verstorbene Udo Lattek (523 Spiele) standen in der Bundesliga noch häufiger in der Trainerverantwortung als der Neusser Friedhelm Funkel, der in Berlin mit dem DFB-Pokalsieg 1985 mit Bayer 05 Uerdingen seinen größten Erfolg als Spieler feiern konnte. ,,Ich habe ja seitdem wirklich alle gewaltigen Veränderungen im Fußball miterlebt. Damals hatte ich nur meinen treuen Co-Trainer Armin Reutershahn. Sonst gab es niemanden an meiner Seite. Keinen Torwarttrainer, keinen Reha-Trainer. All das, was heute selbstverständlich ist, gab es damals noch nicht. Es gab auch kleinere Kader. Es war alles anders, auch ein Stück weit familiärer", sagt Funkel im Jubiläums-Interview mit dem Reviersport. Für Berlins Sturm-Veteran Vedad Ibisevic bietet sich im Duell mit der Fortuna die Gelegenheit, endlich einen Treffer zu erzielen. Gegen 15 der 18 aktuellen Bundesligisten hat der Bosnier, der Hertha mit zwei Buden in Köln zum Sieg schoss, bislang getroffen - nur gegen den Berliner Stadrivalen Union, den SC Paderborn und die Fortuna noch nicht...

Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Freitagsspiel zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf ab 20.15 Uhr live und exklusiv.

Wird das Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Zusammenschnitt zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

