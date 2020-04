Bundesliga Home Challenge: Hannover 96 und VfL Wolfsburg trennen sich torlos - und sorgen für Premiere 

Für Hannover 96 stand am Samstag das vierte Spiel der Bundesliga Home Challenge auf dem Programm. Die Roten bekamen es diesmal mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Schalke 04 (9:5) wollte 96 nachlegen und den nächsten Erfolg einfahren.

Taktisch geprägte Partie zwischen Deutscher und Bauer

Im ersten FIFA-Duell duellierten sich der 96-E-Sportler Marcel Deutscher und Wolfsburgs Konsolen-Profi Benedikt Bauer. In einer taktisch geprägten Partie gab es kaum Highlights. Zur Pause stand es folglich 0:0. Dies sollte sich auch im zweiten Durchgang nicht ändern: Deutscher erspielte sich zwar ein optisches Übergewicht, konnte seine Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. So blieb es auch nach den 90 virtuellen Minuten beim 0:0.

Die Entscheidung der Partie sollte also im zweiten Duell zwischen den Profis Jannes Horn und Lino Kasten fallen. Von taktischem Abtasten war in dieser Begegnung nichts zu sehen. Der Wolfsburger Kasten startete stark und vergab einige Torchancen, die Horn mit Keeper Ron-Robert Zieler vereiteln konnte. Nach gut 30 Minuten kam der 96-Linksverteidiger besser ins Spiel und vergab ebenfalls gute Einschussmöglichkeiten. Dabei scheiterte er auch am Aluminium.