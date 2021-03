Bundesliga im Liveticker: Arminia Bielefeld empfängt Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin bestreitet die letzte Partie des 24. Spieltages. Am Sonntag sind die Köpenicker zu Gast bei Aufsteiger Arminia Bielefeld . Im Hinspiel gelang dem Team von Union-Trainer Urs Fischer beim 5:0-Erfolg der bis heute höchste Bundesligasieg der Köpenicker seit dem Aufstieg 2019. In bisher 19 Pflichtspiel-Duellen der beiden Vereine konnte Union sieben Mal gewinnen.

In der Hinrunde feierten die Berliner mit dem 5:0 dabei ihren bisher höchsten Sieg in der Bundesliga. Neun Mal trennten sich die Teams remis. Wie geht es dieses Mal aus? Verfolgt die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker!

Union hat den Klassenerhalt praktisch sicher. Nach drei Spielen ohne Niederlage kann die Elf von Kapitän Christopher Trimmel weiterhin Richtung Europacupplätze blicken. Bielefeld schwebt dagegen in akuter Abstiegsgefahr. Nach fünf Begegnungen ohne Sieg wurde Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus vor diesem Spieltag durch Frank Kramer ersetzt. "Es ist nicht ganz so einfach, wenn es um den Gegner geht. Neuer Trainer – neue Ideen. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wir gedenken in etwa zu wissen, wie sie daherkommen. In erster Linie gilt es, auf uns zu schauen", sagte Union-Trainer Fischer vor der Partie.