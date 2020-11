Bundesliga im Liveticker: Bayer 04 Leverkusen trifft auf Hertha BSC

Bruno Labbadia steckt im Dilemma: Die Chef-Suche zieht sich weiter hin bei Hertha BSC, was immer wieder wertvolle Punkte kostet. „Wir arbeiten jeden Tag daran, das sind teilweise die einfachsten Sachen“, sagte der Berliner Trainer vor dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen über die dringend notwendige Neubildung einer Team-Hierarchie.

Dabei wird es gegen die starke Werkself, die mit einem Sieg auf Tabellenplatz zwei vorrücken kann, vor allem auf defensive Stabilität ankommen. Leverkusen ist trotz der Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland bestens aufgelegt - und will gegen die Berliner mit einem Sieg weiter an Selbstvertrauen gewinnen. Bayer ist seit dem Start der Saison in der Bundesliga noch unbesiegt.

In der aktuellen Spielzeit sei für Bayer "alles (...) für uns möglich", betonte Leon Bailey in der BamS. "Wir sind gut drauf, spielen gut. Es gibt keine Limits." Um erfolgreich zu sein, muss die Werkself allerdings auch Auseinandersetzungen für sich entscheiden, die in den vergangenen Jahren Probleme machten - etwa gegen Hertha, dem Gegner, gegen den Bayer im Vorjahr die Teilnahme an der Königsklasse verspielte. Bailey nennt das Spiel am 33. Spieltag "eine bittere Lektion", aber auch einen Lernprozess: "Uns wirft so leicht nichts mehr um." Bestes Beispiel sei der schwere Patzer von Torwart Lukas Hradecky kürzlich gegen Arminia Bielefeld. Leverkusen kam gegen den Aufsteiger zurück und gewann letztlich noch mit 2:1.