Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen empfängt Fortuna Düsseldorf

Im Bundesliga-Spätspiel (18 Uhr) geht es für Bayer Leverkusen gegen die auf einem Abstiegsplatz stehenden Düsseldorfer darum, mit Blick auf die angestrebte Champions League dem 4:1 gegen Paderborn einen weiteren Sieg folgen zu lassen. In Düsseldorf wächst nach nur einem Sieg aus acht Spielen die Kritik an Trainer Funkel. "Dass es Wellentäler gibt, und dass es dann Kritik gibt, ist normal. Aber wir müssen nicht vieles anders machen als in den letzten beiden Spielen", sagt Funkel.