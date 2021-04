Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen

Nach dem Aus in der Champions League darf sich Borussia Dortmund in der Bundesliga im Kampf um die nächste Europacup-Teilnahme keinen weiteren Patzer erlauben. Gegner am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist der SV Werder Bremen. Bei aktuell 46 Punkten ist nicht einmal die Europa-League-Teilnahme für die Schwarz-Gelben sicher. Andererseits könnte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic mit einem Sieg wieder mehr Hoffnung schöpfen: Nach der Niederlage von Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach am Samstag könnte der BVB den Abstand auf die Frankfurter auf Champions-League-Platz vier auf vier Zähler verringern.

Unter Druck stehen am Sonntag auch die Gäste: Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur vier Punkte. Und die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt will nicht wieder bis kurz vor Saisonende um den Klassenerhalt kämpfen müssen. "Ihre Schnelligkeit ist schon extrem, da muss man sich gut gegenseitig helfen und absichern", warnte er vor Dortmund.