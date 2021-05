Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln empfängt den SC Freiburg

Der 1. FC Köln steht im Abstiegskampf der Bundesliga enorm unter Druck: Nach dem Sieg von Hertha BSC im Nachholspiel gegen den SC Freiburg sind die Domstädter auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Mit einem Sieg gegen Freiburg am Sonntagmittag (13.30 Uhr, DAZN) will die Mannschaft von Interimstrainer Friedhelm Funkel Platz 17 schnell wieder verlassen und an der Hertha vorbeiziehen.

Bei den Gästen wird Torhüter Mark Flekken indes nach langer Verletzungspause sein Saison-Debüt geben. "Er kommt in Köln zum Einsatz, auch gegen Bayern und gegen Frankfurt wird er zum Einsatz kommen", sagte Trainer Christian Streich am Freitag: "Er ist wieder soweit, jetzt wollen wir ihm die drei Spiele geben. Das ist mit den anderen Torhütern abgesprochen."

Zwei weitere Spiele stehen am Sonntag noch auf dem Programm: Am Nachmittag will Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions League mit einem Sieg gegen Mainz 05 (15.30 Uhr, Sky) wieder an Borussia Dortmund vorbeiziehen. Am Abend treffen Hertha BSC und Arminia Bielefeld im Abstiegsduell aufeinander (18 Uhr, Sky) – und könnten auch den Druck auf Köln weiter erhöhen.