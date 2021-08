Der FC Bayern greift nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga: Nach dem Auftakt-Remis empfängt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag den 1. FC Köln. Erstmals seit fast anderthalb Jahren sind auch wieder Tausende Fans in der Allianz Arena. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.