Der FC Bayern München kann am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga rechnerisch perfekt machen. Schon mit einem Unentschieden beim VfB Stuttgart würden die Münchner die Hinserie zum 25. Mal als Erster beenden. Die Bayern gehen mit sechs Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund in den vorletzten Hinrunden-Spieltag.

