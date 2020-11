Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt den 1. FC Union Berlin

In der Vorsaison hat Union Berlin als Liga-Neuling gegen 1899 Hoffenheim kräftige Packungen kassiert - diesmal wollen die Eisernen ihre Fortschritte auch in Sinsheim nachweisen. "Es wird schwierig, bei Hoffenheim etwas zu holen, aber es ist auch nicht unmöglich", erklärte Torwart Andreas Luthe mit dem Verweis auf das beachtliche Auswärts-1:1 bei Borussia Mönchengladbach: "Da waren die Vorzeichen ähnlich – und wir haben einen Punkt mitgenommen." Mit Hoffenheim gegen Union wird am Montag (20.30 Uhr) in der Bundesliga der 6. Spieltag abgeschlossen. Auch die Partie in der PreZero Arena muss wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.