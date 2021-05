Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Mainz 05

Das Rhein-Main-Derby in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) verspricht so viel Spannung wie lange nicht mehr. Die Hessen müssen gewinnen, um im Rennen um einen Platz in der Champions League wieder am Rivalen Borussia Dortmund auf Rang vier vorbei zu ziehen. Die seit acht Spielen ungeschlagenen Mainzer können hingegen mit einem Sieg den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen.

